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Tekirdağ’da sarı bahar

TRAKYA BÖLGESİ'NDE SON YILLARDA AYÇİÇEĞİNİN YERİNİ ALMAYA BAŞLAYAN KANOLA BİTKİSİNİN ÇİÇEK AÇMASI İLE TEKİRDAĞ SARI RENGE BÜRÜNDÜ.

Tekirdağ’da sarı bahar

TRAKYA BÖLGESİ'NDE SON YILLARDA AYÇİÇEĞİNİN YERİNİ ALMAYA BAŞLAYAN KANOLA BİTKİSİNİN ÇİÇEK AÇMASI İLE TEKİRDAĞ SARI RENGE BÜRÜNDÜ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:06
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Tekirdağ’da sarı bahar

Trakya Bölgesi’nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola bitkisinin çiçek açması ile Tekirdağ sarı renge büründü.

Tekirdağ ve çevresinde çok sayıda tarlada kanolaların çiçek açmasıyla sarı ve yeşil renge büründü. Son dönemde Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve giderek ekimi artan kanola, doğadaki göz zevkine renk katıyor.

Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları tabiatın güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğadaki birbirinden güzel bitkilerin tarlalarda renk cümbüşü oluşturması da dikkat çekiyor.

Yağ bitkisi olarak kullanılan kanolanın çiçek açmasıyla birlikte Tekirdağ ve çevresinde güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaşanan renk cümbüşü ve doğal güzellik vatandaşları adeta mest ediyor.

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