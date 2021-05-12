Son Dakika
Mercedes-Benz Türk, yeni istihdam olanakları ve hizmet ihracatıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam etti
Tekirdağ’da marketlerde son saat kuyruğu
Bayram öncesi Tekirdağ’da alışveriş telaşına düşen vatandaşlar marketlerde kuyruk oluşturdu.
Genel 12.05.2021, 16:46
Bayram öncesi Tekirdağ’da alışveriş telaşına düşen vatandaşlar marketlerde kuyruk oluşturdu.Ramazan Bayramına saatler kala vatandaşlar bayram alışverişlerini tamamlamak için yürüme mesafesindeki alışverişlere akın ediyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde de Ramazan Bayramı telaşına düşen vatandaşlar alışveriş marketlerine akın etti. Alışverişi son saate bırakan vatandaşlar, marketlerin kasaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.