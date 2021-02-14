Tekirdağ’da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti

Tekirdağ’da tipi şeklinde yağan kar yolları kayak pistine çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yokuşu çıkamayan işçi servisinde mahsur kalan işçiler evine yaya gitti.

Malkara ilçesinde gece saatlerinde başlayan tipi şeklinde yoğun kar yağışı, işe giden ve işten çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar lastiği olmayan araçlar da yolda kalınca trafik felç oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Genç kız otomobilini iterek kurtarmaya çalıştı

Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Annesiyle yola çıkan genç kız, yokuşta yolda kalan otomobilini iterek kurtarmaya çalıştı. Aynı yolda kalan işçi servis minibüsü de yokuşu çıkamayınca işçiler yaya olarak evinin yolunu tuttu.

Buz tutan yollarda belediyeden tuzlama çalışması

Buzlanma meydana gelen yollarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. İlçede hissedilen hava sıcaklığı sıfırına altında -11 derece civarında seyrediyor.