banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!

Tekirdağ’da kar yağışı başladı

İstanbul’un batı komşusu Tekirdağ’da yağan kar sevindirdi.

Genel 23.03.2021, 02:19
2
Tekirdağ’da kar yağışı başladı

İstanbul’un batı komşusu Tekirdağ’da yağan kar sevindirdi.

Gece saatlerinde Malkara’nın Şahin Mahallesi kırsalında yağan kar, bölge sakinlerini sevindirdi. Kar yağdığını fark eden Kerim Yavuz, o anları telefonuyla görüntüledi.

“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır”

Kar yağışının sevindirici olduğunu ifade eden Nevzat Keskinbaş da, “Ey maşallah be ya ne güzel de kar yağıyor. Trakya’nın soğuğu geri döndü. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, inşallah her yer bembeyaz olur” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu