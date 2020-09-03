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Tekirdağ’da DSP’li Belediye Başkanı Ata, AK Parti’ye geçti

DEMOKRAT SOL PARTİDEN (DSP)YEREL SEÇİMLERDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN HİKMET ATA AK PARTİ’YE GEÇTİ.

Genel 03.09.2020, 19:39
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Tekirdağ’da DSP’li Belediye Başkanı Ata, AK Parti’ye geçti

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Demokrat Sol Parti’den (DSP) Marmaraerğlisi Belediye Başkanı seçilen Hikmet Ata, AK Parti’ye geçti.

Marmaraerğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata’nın AK Parti’ye geçmesi sebebiyle Marmaraereğilisi İlçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve çok sayıda partili katıldı.

Rozeti Cumhurbaşkanı takacak

31 Mart 2019 seçimlerinde DSP’den Marmaraereğlisi Belediye Başkanı seçilen Hikmet Ata bir buçuk yıl hizmet süresinden sonra partisinden istifa ederek, AK Parti’ye geçtiğini açıkladı. Böylece AK Parti’nin Tekirdağ’daki belediye sayısı 4’e yükseldi. Başkan Ata, yaptığı konuşmada, “Aldığım karar Marmaraereğilisi ve Tekirdağlı hemşehrilerime hayırlı olsun. Belediye Başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmaraereğilisi için çok çalıştık. Yapılmayanları yapmaya, dokunulmayanlara dokunmaya, unutulanları hatırlamaya çalıştık.ancak belediyemizin daha güçlü ve özellikle Ankara’dan taleplerimiz konusunda daha etkili olması gerektiğini de bu sürede gördük anladık. Seçimlerden önce bu ilçe belediye başkanı adayı olmamla ilgili gayretini desteğini hep gördüğüm değerli Mestan Özcan’a ve bu sürecin her dakikasını paylaştığım TBMM Başkanı Mustafa Şentop Hocamıza çok teşekkür ederim. Bunların desteği ile Marmaraereğli belediyemizde çok güçlü olacaktır. Bizi bir buçuk hizmet süremizde sürekli izleyen, millet lehine aldığımız önemli kararlarda hep destekleyen bugün almış olduğumuz bu önemli karar için bizi cesaretlendiren il başkanımızda ayrıca teşekkür ederim. Şuandan itibaren Demokratik Sol Partiden istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. Hepimize Tekirdağ’a hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’de AK Parti olarak bundan sonra Marmaraereğlisi’nde de halkın hizmetkarı olacaklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan’ın önderliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz ve halkımızın bizden beklediği hizmetlerin en iyisini vermeye devam edeceğiz. Hikmet Ata’yı 2014 yılından beri biliyoruz. Halkın dertleriyle dertlenen ve onları çözmek için gayret sarf ediyor. Marmaraereğlisi’ni de halkın hizmetkarlarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz. Sayın Hikmet Ata’ya hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ise Hikmet Ata’nın AK Parti’ye geçmesinin Tekirdağ’a güzel kazanımlar sağlayacağını belirtti. Toplantı konuşmaların ardından soma erdi.

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