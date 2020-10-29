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Tekirdağ’da 5 katlı apartmanın istinat duvarı yola yıkıldı

TEKİRDAĞ’DA İSTİNAT DUVARI YOLA YIKILDI

Genel 29.10.2020, 13:12
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Tekirdağ’da 5 katlı apartmanın istinat duvarı yola yıkıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonucu 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı yola yıkıldı. Çökme nedeniyle karşı apartmanın 1. katını da su bastı.

Sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak Malkara’da hayatı olumsuz etkiledi. Camiatik Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı, aşırı sağanak yağışa dayanamayarak, Mağmut Ağa Çeşme Sokak üzerine yıkıldı. Çökme sonucu çamurlu su birikintisi, karşıdaki apartmanın 1. katını bastı.

"Tedirginiz"

Çökme nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden vatandaşlardan Aysel Alkan, “Sabah kalktığımızda yıkılan duvarı görünce şok olduk. Apartman sakini olarak hemen yeni bir duvar örülüp gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Yıkılan istinat duvarı nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, alanda çalışma başlatıldı.

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