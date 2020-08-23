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Tekirdağ’a sahiller doldu taştı
HAFTA SONU OLMASI NEDENİYLE TEKİRDAĞ SAHİLLERİ TATİLCİ VATANDAŞLARLA DOLDU TAŞTI.
Genel 23.08.2020, 18:44
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Hafta sonu olması nedeniyle Tekirdağ sahilleri tatilci vatandaşlarla doldu taştı.
Hafta sonu tatili sebebiyle İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşandı. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle denize girip serinlemenin keyfini çıkardı. Tatilci vatandaşların şemsiyelerini dikmesiyle kumsal alanda adım atılacak yer kalmadı. Akın akın gelen tatilcilerin akşam saatlerinde dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ ve İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.
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