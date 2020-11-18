Tekirdağ Valiliğinden Çanakkale Şehitliği haberleriyle ilgili açıklama

Tekirdağ Valiliği, Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğinde yıpranan anıtın yenilenmesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarında ortaya çıkan toplu kemiklerin tek tek koruma altına alındığını, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tekirdağ Valiliğince, Süleymanpaşa ilçesinde devam eden Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğinde yıpranan anıtın yenilenmesi ve çevre düzenlemesine ilişkin medyada çıkan ‘Çanakkale Şehitliğindeki Kemikler Tahrip Edildi’ başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Söz konusu alan Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği olarak anılmakta, zaman içerisinde uzun süre atıl kaldığı, bakımsızlık nedeniyle şehitlik alanına yakışmayacak bir görüntü oluşturduğu, kabirlerin kaybolduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu alanı atıl durumundan kurtarıp layık olduğu değeri kazandırmak için alanda yapılabilecek düzenleme çalışmaları Tekirdağ Valiliği tarafından başlatılmıştır. Söz konusu alanda çalışmaya başlanmadan önce, görünür herhangi bir mezar taşı bulunmadığı tespit edilmiştir. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış proje kapsamında yapılan el ile kazı çalışmaları sırasında birbiriyle bütünlük oluşturmayan toplu gömülmüş kemiklere rastlanmıştır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular neticesinde buranın eski bir Osmanlı Mezarlığı olabileceği, kemiklerin de çevredeki binalar yapılırken tahrip edilen eski mezarlıktan çıkan kemik parçalarının olabileceği değerlendirilmiştir” denildi.

“Tek tek rapor edilen kemikler hiçbir zarar görmemiştir”

Açıklamanın devamında, “Çalışmalar sırasında toprak altından çıkan mezar taşları ve kemikler, anında ilgili kişi ve kurumlara bildirilmiş olup, gerekli izinler gelene kadar da çalışmalar olduğu gibi durdurulmuştur. Mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerde şehit kemiği olma ihtimali ve ecdadımıza saygı sebebiyle, kültür katmanı derinliği seviyesinde, kazı amacı ile hiçbir şekilde iş makinası sokulmamış, bu derinlikteki bütün çalışmalar el ile ve Müze Müdürlüğünden görevli arkeologlar kontrollüğünde itinalı bir şekilde yapılmıştır. Çıkartılan kemiklerin yeri ve şekli tespit edilip Müze Müdürlüğünden görevli arkeolog tarafından rapor altına alınmış, tekrar defin süreci Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüyle birlikte planlanmıştır. El ile yapılan kazı çalışmaları nedeniyle proje öngörülen süreden daha fazla zamanda bitecek olup hiçbir maliyetten kaçınılmamıştır. Haberde gösterilen parsel sınırına yakın alandaki fotoğraflarda, arkeolog denetiminde el ile kazı yapılarak kemikler itinayla toplandıktan sonra çevre duvarı imalatının tamamlandığı ve dolgu işlemlerinin yapılabilmesi için iş makinası kullanıldığı görülmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi kültür katmanı derinliğindeki kazı işlemleri iş makinası ile yapılmamış olup bu yönde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Anıt temellerinin yapım imalatları için kullanılan iş makinesi, kültür katmanı kazısı el ile itinalı bir şekilde tamamlandıktan sonra kullanılmıştır. Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir. Alan içerisindeki imalatlar ilgili tüm birimler ve yüklenici firma ile titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.