banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

Tekirdağ İRAP 2. hazırlık çalıştayı yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanması için pilot il olarak seçilen Tekirdağ’da 2. hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi.

Genel 11.12.2020, 13:12
2
Tekirdağ İRAP 2. hazırlık çalıştayı yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanması için pilot il olarak seçilen Tekirdağ’da 2. hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanması için pilot il olarak seçilen Tekirdağ’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. hazırlık çalıştayı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tekirdağ’ın ev sahipliğinde uzaktan erişim yöntemiyle dijital ortamda gerçekleştirilen çalıştaya; AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, AFAD Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ AFAD personelinin yanı sıra, Tekirdağ’daki kamu kurum ve kuruluşların ilgili personelleri, yerel yönetim temsilcileri, OSB temsilcileri ve bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştay, İl AFAD Müdürü Recep Erol’un açılış konuşması ve AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan’ın konuşmalarıyla başladı.

Sonrasında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “İl Afet Risk Azaltma Planı, ilimizin afetselliğine göre önceliklendirilen afet türleri için afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapılacağının açıklaması yer alacaktır. İRAP’ın (İl Afet Risk Azaltma Planı) uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacaktır. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış olacak, afetten kaynaklı kayıplar minimize edilecektir. Temel hedef; toplumun, yerleşimlerin, alt ve üst yapı yatırımlarının ve tüm varlıkların meydana gelebilecek doğal ve teknolojik afetlere maruz kalmasını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi, hedeflerin konulması ve böylece dirençli toplum ve güvenli yaşam alanlarına ulaşılmasıdır. Afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek amacıyla, afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde belirleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olacak olan Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık çalışmaları bilindiği üzere devam etmektedir. İl Afet Risk Azaltma Planlarının, Cumhurbaşkanlığının 11.Kalkınma planında ve 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ‘Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak’ başlığı ve Uluslararası düzeyde ise; Birleşmiş Milletler’in Afetlere Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır” dedi.

Vali Yıldırım açıklamasının devamında, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun da bizzat yakından takip etiği ve bu yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planının amacı; Afetlere dirençli/dayanıklı toplum ve yerleşimler oluşturmaktır. Ayrıca, doğa ve insan kaynaklı tehlikelerin toplumdaki yapılı çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin tahmin edilmesini ve bu etkileri azaltma amacını hedeflemektedir. İRAP-Tekirdağ hazırlık çalışmalarının başlangıcında, ilimizde geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak ve yapılan anket sonucunda; Deprem, taşkın/sel, kütle hareketleri (Heyelan, endüstriyel kazalar, deniz kazaları, yangınlar, 6 başlıkta, ilimizin öncelikli tehlikeleri olarak İRAP’ta belirlenmiştir. Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planının mevcut durum analizi, senaryo hazırlama ve olay önlem tablolarının oluşturulması aşamalarını içeren İRAP Tekirdağ 1. çalıştayı geçen ay yine VKS yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz İRAP Tekirdağ 2. Çalıştayının konusu itibariyle Planın en önemli ayağını oluşturan, amaç ve hedefler dikkate alınarak eylemlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, sorumlu ve destek kurum, kuruluşlar ile gerçekleştirme sürelerinin belirlenmesidir. Bu vesileyle, kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversite ve özel sektör işbirliği içinde yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planının şimdiden hayırlı olmasını diliyor, İRAP hazırlık çalışmalarının her aşamasında katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyor, bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından AFAD Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan çalıştay hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. Sonrasında İl Afet Risk Azaltma Planı amaç ve hedefleri belirlendi.

Çalıştay, İRAP Eylemlerinin belirlenmesi, eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve eylemlerin önceliklendirme çalışmasının ardından sona erdi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8