Tekirdağ İRAP 2. hazırlık çalıştayı yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanması için pilot il olarak seçilen Tekirdağ’da 2. hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanması için pilot il olarak seçilen Tekirdağ’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. hazırlık çalıştayı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tekirdağ’ın ev sahipliğinde uzaktan erişim yöntemiyle dijital ortamda gerçekleştirilen çalıştaya; AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, AFAD Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ AFAD personelinin yanı sıra, Tekirdağ’daki kamu kurum ve kuruluşların ilgili personelleri, yerel yönetim temsilcileri, OSB temsilcileri ve bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştay, İl AFAD Müdürü Recep Erol’un açılış konuşması ve AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan’ın konuşmalarıyla başladı.

Sonrasında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “İl Afet Risk Azaltma Planı, ilimizin afetselliğine göre önceliklendirilen afet türleri için afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapılacağının açıklaması yer alacaktır. İRAP’ın (İl Afet Risk Azaltma Planı) uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacaktır. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış olacak, afetten kaynaklı kayıplar minimize edilecektir. Temel hedef; toplumun, yerleşimlerin, alt ve üst yapı yatırımlarının ve tüm varlıkların meydana gelebilecek doğal ve teknolojik afetlere maruz kalmasını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi, hedeflerin konulması ve böylece dirençli toplum ve güvenli yaşam alanlarına ulaşılmasıdır. Afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek amacıyla, afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde belirleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olacak olan Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık çalışmaları bilindiği üzere devam etmektedir. İl Afet Risk Azaltma Planlarının, Cumhurbaşkanlığının 11.Kalkınma planında ve 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ‘Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak’ başlığı ve Uluslararası düzeyde ise; Birleşmiş Milletler’in Afetlere Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır” dedi.

Vali Yıldırım açıklamasının devamında, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun da bizzat yakından takip etiği ve bu yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planının amacı; Afetlere dirençli/dayanıklı toplum ve yerleşimler oluşturmaktır. Ayrıca, doğa ve insan kaynaklı tehlikelerin toplumdaki yapılı çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin tahmin edilmesini ve bu etkileri azaltma amacını hedeflemektedir. İRAP-Tekirdağ hazırlık çalışmalarının başlangıcında, ilimizde geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak ve yapılan anket sonucunda; Deprem, taşkın/sel, kütle hareketleri (Heyelan, endüstriyel kazalar, deniz kazaları, yangınlar, 6 başlıkta, ilimizin öncelikli tehlikeleri olarak İRAP’ta belirlenmiştir. Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planının mevcut durum analizi, senaryo hazırlama ve olay önlem tablolarının oluşturulması aşamalarını içeren İRAP Tekirdağ 1. çalıştayı geçen ay yine VKS yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz İRAP Tekirdağ 2. Çalıştayının konusu itibariyle Planın en önemli ayağını oluşturan, amaç ve hedefler dikkate alınarak eylemlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, sorumlu ve destek kurum, kuruluşlar ile gerçekleştirme sürelerinin belirlenmesidir. Bu vesileyle, kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversite ve özel sektör işbirliği içinde yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planının şimdiden hayırlı olmasını diliyor, İRAP hazırlık çalışmalarının her aşamasında katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyor, bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından AFAD Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan çalıştay hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. Sonrasında İl Afet Risk Azaltma Planı amaç ve hedefleri belirlendi.

Çalıştay, İRAP Eylemlerinin belirlenmesi, eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve eylemlerin önceliklendirme çalışmasının ardından sona erdi.