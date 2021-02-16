Tekirdağ donuyor

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışının ardından kentte eksi 6 derece soğuk hava etkili olurken, sokaklar ve yerde biriken karlar buz tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Tekirdağ’da etkisini kaybederken, güneş yüzünü gösterdi. Kentte termometreler eksi 6’ya kadar inerken, kar yağışının ardından sokaklarda ve sahilden biriken karlar buz tuttu. Dondurucu soğuk havaya rağmen bazı vatandaşların dışarı çıkıp hava almaya çalıştığı gözlendi.

Soğuk hava ile ilgili açıklamada bulunan Mehmet Demir isimli vatandaş, "Çok soğuk donuyoruz. Allah tarafından verilen bir kış. Çekeceğiz bunu kış olmadan yaz olmaz. Yaz olmadan da kış olmaz. Kar yağsın, yağmur yağsın da su sıkıntısı çekmeyelim göller dolsun. Su sıkıntısı çekmek zor. 1980’lerde böyle soğuk olmuştu. Böyle bir kış olmuştu. Bu da geçecek ama kışlar olmadan olmuyor. Kışın olması ekinlerimize döşek oluyor. Bereket daha fazla oluyor” dedi.

Tekirdağ’da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.