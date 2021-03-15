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Teke yöresi lavanta kokacak

Bilecik Valiliği Koordinasyonunda, Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği başvuru sahipliğini yaptığı, Osmaneli Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığındaki ’’Lavanta Kokulu Teke Yöresi’’ projesi kapsamında 5 bin lavanta fidesi toprakla buluştu.

Genel 15.03.2021, 11:51
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Teke yöresi lavanta kokacak

Bilecik Valiliği Koordinasyonunda, Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği başvuru sahipliğini yaptığı, Osmaneli Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığındaki ’’Lavanta Kokulu Teke Yöresi’’ projesi kapsamında 5 bin lavanta fidesi toprakla buluştu.

Osmaneli ilçesi içmeler tesislerindeki lavanta dikimine, Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Kaymakam Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"Hep beraber gönlümüzü, gücümüzü, imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi birleştirelim"

Vali Şentürk, Bilecik coğrafyasında kıraç toprağın yok denilecek kadar az olduğunu belirterek, iklimiyle ve coğrafyasıyla mümbit toprakları olan verimli bir bölgede yaşadıklarını ifade etti. 700-800 yıldır bu topraklarda Bileciklilerin yaşadığını belirten Vali Şentürk, ’’İnsan yapısının güzelliği, tarihi zenginliği ve doğa güzelliği nedeniyle buraya gönülle bağlanan insanlarımız var. Onların destekleriyle beraber ilimiz, tarihi ihtişamına uygun noktaya hızlı bir şekilde gidiyor. Butik ilimizin potansiyellerini de harekete geçirerek ülkemize örnek hale getirmek durumundayız. Güzelliği keşfeden insanlar Bilecik’e geliyor ve gelmeye devam ediyor. Burada yaşayan insanların bu güzelliklerin farkında olması lazım. Zaten gönlü zengin bir iliz, buralara sahip çıkmalıyız. Sadece kendimiz için değil ülkemizi ve ilimizi daha iyi noktalara taşımak için ideallerimiz olmalı. Hep beraber gönlümüzü, gücümüzü, imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi birleştirelim. Tarihimizden aldığımız güçle mirasımızı daha iyi noktaya taşıyacağız’’ dedi.

Öte yandan Vali Şentürk, lavantanın ekonomik değerinin yanında turizme büyük katkı sağladığını ifade ederek, güzel bir noktada bulunan Bilecik’in etrafında 26 milyon nüfusu olan avantaja sahip olduğunu, bunun da iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin de verimli topraklara sahip ilçede yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı ve beraberindekiler, 5 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.
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