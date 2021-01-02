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Tehlike saçan o ev yıkıldı
Eskişehir kent merkezinde bulunan ve içerisindeki pislik nedeniyle tehlike saçan metruk ev, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberinden sonra yıkıldı.
Genel 02.01.2021, 11:34
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Eskişehir kent merkezinde bulunan ve içerisindeki pislik nedeniyle tehlike saçan metruk ev, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberinden sonra yıkıldı.Eskişehir’in en merkezi bölgelerinden biri olan Bahçelievler mahallesi Gelincikçiçeği sokakta bulunan metruk ev, içerisindeki çöpler ve pislik nedeniyle tehlike saçıyordu. İnsan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle mahalleli tarafından tepki çeken pislik içindeki terkedilmiş ev, İHA’nın haberinin ardından yıkıldı. Yıkım çalışmalarının ardından metruk evin içerisindeki çöpler de temizlendi.
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