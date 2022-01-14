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Tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kapsamında, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.
Tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kapsamında, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.
Genel 14.01.2022, 17:21
Tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kapsamında, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.