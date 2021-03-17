banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Beşiktaş finalde!
Beşiktaş finalde!
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Babasının oğlu!
Babasının oğlu!

Tedavisi tamamlanan yakalı toy kuşu özgürlüğe kanat çırptı

Bitlis’te yaralı halde bulunan ve Van’da tedavisi tamamlanan kırmızı listedeki yakalı toy kuşu, Muş’ta doğal ortamına salındı.

Genel 17.03.2021, 13:24
Tedavisi tamamlanan yakalı toy kuşu özgürlüğe kanat çırptı

Bitlis’te yaralı halde bulunan ve Van’da tedavisi tamamlanan kırmızı listedeki yakalı toy kuşu, Muş’ta doğal ortamına salındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 3 ay boyunca tedavi edilen kırmızı listedeki yakalı toy kuşu, tedavisinin ardından Muş’a getirildi. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü korumasındaki Muş Ovası’na getirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yakalı toy kuşu, burada Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından doğal ortamına salındı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 30 kuş gözlemcisi de yakalı toyu fotoğraflama şansı yakaladı.

“Toy ilk geldiğinde 550 gramdı, şimdi 1,5 kilogram civarında”

Toyun salınmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, toygiller familyasından yakalı toyun tedavi sonrası doğaya salımı için bir araya geldiklerini söyledi. Yakalı toyun Anadolu’da nesli tükenmiş olan kuş türlerinden olduğunu anlatan Şentürk, “Aynı zamanda bu alan toygiller familyasından olan toyun da yaşam alanı. Toyda bizim ülkemizde nesli tehlike altında olan bir tür. Yakalı toyun ülkemizde nesli tükenmiş. 1912’de Kars’ta, 2013’te Konya’da ve en son 2019 yılında Trabzon’da tespit edilmiş bir tür. En son 2020 yılı aralık ayında Bitlis Şube Müdürlüğümüzce yakalı toy yaralı olarak Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınmıştı. 3 ay bizim misafirimiz oldu. İlk geldiği zaman 550 gramdı, bugün salacağımız yakalı toyumuz yaklaşık 1,5 kilograma ulaştı. Artık doğaya salımı için yeterli bir vücut sağlığına kavuştu. Bugün burada yakalı toyumuzu doğaya saldık. Özellikle bu 3 ay içerisinde Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde yakalı toyun tedavisinde emeği geçen başta Prof. Dr. Lokman Aslan Hocamıza teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Toyun, kuş gözlemcileri için son derece önemli bir tür olduğunu kaydeden Şentürk, yakalı toyun son yüz yıldır nadir görünen bir kuş olduğunu ifade etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise Van Gölü Havzası’nda bulunan bütün yaban hayvanlarını merkezlerinde tedavi edip tekrar doğaya kazandırdıklarını söyledi. Yaban hayvanlarının bütün sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Prof. Dr. Aslan, “Son olarak bu toy kuşu da aralık ayının sonlarına doğru Bitlis’te bulunup, ölmek üzereyken bize getirildi. Yaklaşık 3 aydır tedavisi yapılmaktaydı. Hedefimiz tedavisini yapıp doğaya en erken zamanda bırakmaktı” ifadelerini kullandı.

“Toyu doğaya salmak için av yasağının bitmesini bekledik”

Yaralı toyun tedavisinin ardından doğaya salınması için özel bir gün belirlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, “Bunun sebebi de av yasağının bitmesi, mevsimin buna tam uygun olması. Ornitolog arkadaşlardan da görüş alarak hangi gün daha uygun diye tespitini yaptık. Av yasağının bitmesini bekledik ve onun için uzun süre misafir ettik. Av yasağı bitince Muş’taki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle irtibata geçtik, toyların buraya geldiğinin tespitini de yaptık. Göç yolunda olduğundan dolayı nesli tükenmekte olan, doğal mirası olan dünyamıza ve Dubai’de halkalanıp doğaya salınan kuşun Anadolu’yu tercih ettiğinden güvenle onu tekrar Muş’ta toyların olduğu yerde doğaya bıraktık” diye konuştu.

“Anadolu’da 100 yılda sadece 3 defa görüldü”

Toyun neslinin tükenmekte olduğunu ve Anadolu’da 100 yılda sadece 3 defa görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Aslan, “Kırmızı listede olmasından dolayı, Muş’ta da toy kuşlarının üremesi ve korunması için uygun bir alan var. Buradaki şube müdürlüğü diğer toyları nasıl koruyorsa, bunu da öyle koruyacağından dolayı ornitolog arkadaşların da görüşünü alarak burayı tercih ettik. Burası kuşların sadece geçiş noktası değil, aynı zamanda üreme alanlarıdır” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20