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TED Ankara Koleji ulusal egemenliğin 100. yılını ekran başında kutladı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI VE TBMM’NİN KURULUŞUNUN 100. YILINI KORANA VİRÜS NEDENİYLE EKRAN BAŞINDA KUTLADI.

TED Ankara Koleji ulusal egemenliğin 100. yılını ekran başında kutladı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI VE TBMM’NİN KURULUŞUNUN 100. YILINI KORANA VİRÜS NEDENİYLE EKRAN BAŞINDA KUTLADI.

23 Nisan 2020 Perşembe 16:14
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TED Ankara Koleji ulusal egemenliğin 100. yılını ekran başında kutladı

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını korana virüs nedeniyle ekran başında kutladı.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılını korona virüs nedeniyle ekran başında kutladı. 23 Nisan sabahı okul formalarını giyerek evlerinde bilgisayar başına toplanan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşları ile canlı bağlantı aracılığıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Yaklaşık 40 dakika süren kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler hep birlikte Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin IV. dönem 2. yasama yılını açış konuşmasından bir bölümü kendi sesinden izledi. Okul yöneticileri de program boyunca sınıf bağlantılarına katılarak öğrencilerin bayramını kutladı.

23 Nisan 1920 tarihinin önemini anlatan dersi izleyen Kolejliler, ellerinde bayraklarla Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından 23 Nisan’a özel olarak hazırlanan “Ben Bir Çocuğum” şarkısını ve Kolej Marşı’nı söyledi.

Ayrıca öğrenciler, şartlar ne olursa olsun hiç eksilmeyen bir coşku, gurur ve umutla Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ni ve devrimlerini daha nice yıllara taşıyacaklarına dair söz verdi.

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