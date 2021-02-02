TDV ve WEFA’dan 35 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu işbirliğinde Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, hayata dokunan her alanda projeler geliştirdiklerini ve Türk milletinin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının bulunduğu 14 ilde İlmek İlmek İyilik projesi yürütüldüğünü belirten Açık, proje kapsamında gönüllüler tarafından örülen ve hayırseverler tarafından bağışlanan atkı, bere ve eldivenlerle birlikte WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından temin edilen bot, mont, bere, eldiven ve çorapların Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere kışın en ağır yüzünü yine çocukların hissettiğini ifade eden Açık, “Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz, eldiven, bere ve atkı gibi kış kıyafetlerine erişmekte imkânsızlıklar yaşayan çocuklarımızın çetin kış şartlarında üşüyüp hasta olmamaları için İlmek İlmek İyilik projesini hayata geçirdi. Kadın kollarımızın bulunduğu Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Malatya, Mersin ve Trabzon’daki kadın gönüllülerimiz tarafından örülen veya satın alınan yaklaşık 32 bin atkı, bere ve eldivenle birlikte WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından temin edilen 3 bin 200 mont, bot, çorap, bere, okul çantası ve maske gibi ihtiyaç malzemeleri görevli ve gönüllülerimizle birlikte çocuklarımıza ulaştırıldı. Toplamda 35 binden fazla çocuğumuzun soğuk kış günlerini daha sıcak geçirmelerine vesile olduk” ifadelerini kullandı.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok sivil toplum kuruluşları ile de farklı zamanlarda ortak projeler yürüttüklerini belirten Açık, en önemli partner kuruluşlardan birisinin de WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu olduğunu söyledi. WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ise şunları kaydetti: “WEFA olarak her sene gerçekleştirdiğimiz kış yardımlarımızla ihtiyaç sahibi aileleri ve bilhassa çocukları mutlu etmeye gayret gösteriyoruz. Ailelere zekât yardımında bulunurken çocuklara ise kışlık kıyafet hediye ediyoruz. 2020/21 Kış Yardımı çalışmalarımızı Türkiye’nin bazı illerinde Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdik. Avrupa’daki hayırseverlerimizin emanetlerini sahiplerine teslim ettik. Kış yardımlarımız mart ayına kadar devam edecek. Tüm hayırseverlerimize desteklerinden ötürü teşekkür ederim.”