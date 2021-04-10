TDV tarafından Ramazan ayında 36 ülkede 90 bin Kur’an-ı Kerim hediye edilecek

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayında 36 ülkede hayatları boyunca Kur’anı Kerim’i kitap olarak göremeyen ihtiyaç sahiplerine 90 bin Kur’an-ı Kerim hediye edilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Ramazan ayı vesilesiyle 36 ülkede hediye edilecek 90 bin Kur’an-ı Kerim “Hediyem Kur’an Olsun Projesi” kapsamında yer alıyor. Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında bir kişinin daha Kur’an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen vatandaşlar KURAN yazıp 4333’e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilecekler veya online olarak bagis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye destek olabilecekler.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, mazlum ve mağdurların bir yandan maddi ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da manevi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini aktardı. Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırarak O’nu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemeye çalıştıklarını belirten Açık, “Bu kapsamda 2015 yılında başlattığımız ‘Hediyem Kur’an Olsun’ projesi ile yüzbinlerce kişiye Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Ramazan ayında da yardım çalışması yürüten ekiplerimiz yanlarında götürecekleri Kur’an-ı Kerimleri hediye edecek” ifadelerini kullandı.

Özellikle Afrika bölgesinde insanların imkansızlıklar nedeniyle “luh” adı verilen tahtalar üzerinde Kur’an-ı Kerim öğrenip hafızlık yapmaya çalıştığını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

“İlk Emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak, Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak göremeyen insanlara ulaştırmayı vazife edindik. Fikir, şükür ve aynı zamanda zikir kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için başlattığımız kampanya kapsamında farklı coğrafyalardaki, yüz binlerce çocuğun, gencin hayallerini milletimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Bu yılda bu çalışmaların bir devamı olarak Ramazan ayında 36 ülkede 90 bin Kur’an-ı Kerim hediye edeceğiz. Hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerimleri okuyarak hayatına yön verecek gençler, inşallah gelecekte insanlık adına çok önemli hizmetlerde bulunacak. Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çaba gösterecek.”