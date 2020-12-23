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TDV, Suriye’de 1753 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de savaş mağduru ailelere yönelik başlattığı “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” projesi kapsamında 1753 İyilik Konutunu tamamlayarak ailelere teslim etti.

Genel 23.12.2020, 10:25 23.12.2020, 11:14
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TDV, Suriye’de 1753 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de savaş mağduru ailelere yönelik başlattığı “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” projesi kapsamında 1753 İyilik Konutunu tamamlayarak ailelere teslim etti.

İç savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumlara gıdadan barınmaya, giysiden sağlık hizmetlerine, eğitimden dini faaliyetleri destekleme hizmetine kadar her alanda aralıksız destek veren Türkiye Diyanet Vakfı, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren aileleri sıcak bir yuvaya taşıyabilmek ve daha düzenli bir hayat sunabilmek için de proje geliştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türk Milletinin yardım elinin mazlum ve mağdurlara ulaştırılması konusunda köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

İyilik Konutlarının da bunun en güzel örneklerinden birisi olduğuna dikkat çeken Açık, “2020 yılının Ocak ayında hayata geçirdiğimiz ‘Bir İyilik Sıcak Bir Yuva’ projesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından farklı sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile İdlib ve Azez bölgesinde bu zamana kadar 1753 konutu ailelerimize teslim ettik. 1000 İyilik Konutunun inşaat çalışmalarına da başladık. Bölgede 5 bin konutu tamamlayarak ailelere teslim etmeyi hedefliyoruz. 30 metrekare büyüklüğünde 1+1 olarak inşa edilen mutfak, banyo ve tuvaleti içerisinde olan ve her türlü olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı bir yuva olan konutlarımız ailelerimize daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunuyor.” diye konuştu.

Kışın etkisini göstermesiyle birlikte konut ihtiyacının bölgede daha fazla hissedildiğini ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“İç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelerin camiler ve çadırlar dışında başlarını sokacak bir ortamları yok. Gerçekleştirdiğimiz konut projesi ile yoğun kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan ailelere, sürdürülebilir barınma imkânı sağlayarak yüklerini bir nebze de olsa hafifletmiş oluyoruz. Bir iyilik konutumuzun maliyeti 6 bin TL. Kampanyamıza destek olmak isteyen vatandaşlarımız bir evin maliyetini tek başına karşılayabilecekleri gibi istedikleri kadar tutarda da bağışta bulunarak ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur kardeşlerimizin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlayabilir. İnşallah hayırseverlerimizin de desteği ile konutları en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz.”

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