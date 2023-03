TDV depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde depremzede kadınları misafir ederek, onlara çiçek dağıttı. Etkinliğe Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar da katıldı.

Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapısını depremzedelere açtı. TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Ankara’da misafir edilen depremzede kadınlara karanfil hediye etti. Efe, depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, duygu dolu anlar yaşandı. Etkinliğe Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.

“Duygularımız mutluluk, hüzün ve acı karışık maalesef”

Duygu durumlarının karışık olduğunu ve çeşitli atölye çalışmaları yaptıklarını ifade eden Fatma Haral Efe, “Burası Türkiye Diyanet Vakfımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde Ankara’ya gelen depremzede kardeşlerimize binlerce misafirhanede hizmet ettiği gibi o hizmet noktalarından bir tanesi. Rıfat Börekçi İlçe Eğitim Merkezi depremin ilk günlerinden beri bölgeden nakillerini sağladığımız afetzede kardeşlerimizi aileleriyle beraber burada himaye etmeye başladık ve faaliyetlerimizi sürdürdük. Duygularımız mutluluk, hüzün ve acı karışık maalesef ve her faaliyetimizde de her etkinliğimizde de buna şahit oluyoruz. Şu an kendileriyle çeşitli atölyeler yaptığımız çeşitli destek çalışmaları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin eş zamanlı olarak afet bölgesinde de gerçekleştiğini belirten Efe, “Şu an bu etkinliğin eş zamanlı olarak da çadır kentlerde karanfil dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yemek atölyeleri gerçekleştiriliyor, örgü atölyeleri gerçekleştiriliyor. Adıyaman şehrinde çadır kentleri, eş zamanlı olarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.