TDV, Çad’da Osmanlı torunlarına Ramazan yardımı ulaştırdı

Ramazan ayının manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşımaya gayret eden, bu kapsamda 75 ülke ve 208 bölgede yardım çalışması yürüten Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çad’da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

1850’li yıllarda Çad’a gelen Osmanlı subaylarının başkent Encemine ve Abese bölgelerinde yaşayan torunlarına ulaşan TDV, ailelere Türk milletinin emanetlerini hediye etti. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan Programı Çad Sorumlusu Osman Türk, pandemi koşullarına rağmen yurt dışında büyük bir özveriyle Ramazan yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa Türkiye Diyanet Vakfı olarak onun yardımına koşmaya gayret ettiklerini belirten Türk, “Çad’da yürüttüğümüz yardım çalışmaları kapsamında ecdadımız Osmanlı’nın torunlarına, öz kardeşlerimize de yardım ulaştırmak nasip oldu. 1850’li yıllarda Çad’a gelen Osmanlı subaylarının Encemine ve Abese bölgelerinde yerleşik hayat süren torunlarına ulaştık. Bölgede toplamda 120 aile yaşıyor. Abeşe Türk Bahçesi olarak bilinen bölgede Çadlı veya Afrikalı Türkler olarak bilinen Türkay ailesine Türkiye’den hayırseverlerimizin gönderdiği bayramlık gıda kolisi, Kur’an-ı Kerim gibi hediyeleri taktim ettik” diye konuştu.

Çad genelinde bin 500 gıda kolisi, 500 Kur’an-ı Kerim ve bin 500 bayramlık dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Türk, yapılan yardımların başta Osmanlı torunları olmak üzere ihtiyaç sahibi aileleri çok mutlu ettiğini söyledi. Osman Türk, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Osmanlı torunlarının yaşadığı bölgede su kuyusu, mescit ve Osmanlı subayları için anıt mezar proje çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Unutulmamış olmak bizi çok duygulandırdı"

Çadlı Türklerin bağlı olduğu derneğin başkanı Muhammed Emin Türkay, ulaştırılan hediyelerin kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi. Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk halkının vefa örneği gösterdiğini belirten Türkay, “Binlerce kilometre uzaktan gelerek bize ulaştınız ve hediyeler taktim ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bu davranış ne kadar vefakar bir millet olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. En büyük isteğimiz ata topraklarını görmek. İnşallah bir gün kısmet olur ve Türkiye’yi ziyaret eder, oradaki kardeşlerimizle kucaklaşırız. Gönderdikleri hediyelerden dolayı Türkiye’ye, Türk halkına ve Türkiye Diyanet Vakfına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve ilelebet var olursunuz” dedi.