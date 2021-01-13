TDV 826 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020 yılında yurt içi ve yurt dışında 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek, 826 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, kurban döneminin yanı sıra yıl boyunca hayır sahiplerinin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını ihtiyaç duyulan bölgelerde keserek mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi. Ülke genelinde bin 3 şube ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini belirten Açık, Türk milletinin emanetlerini dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurlara ulaştırmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Dünyaya yeniden iyiliği egemen kılmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Açık, “Adaletsizliğin ve zulmün yayıldığı, yaralı gönüllerin dört bir tarafta çoğaldığı zor bir zamanda, yüzleri gülümsetmek ve mazlumların umudu olmak için gayret gösteriyoruz. Vakfımızın yürütmüş olduğu en önemli faaliyetler arasında kurban çalışmaları geliyor. 28 yıldır yürüttüğümüz vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetlerimizin yanı sıra milletimizin yıl boyunca Vakfımıza bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da büyük bir hassasiyetle keserek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ülkemizde, açlık, savaş, zulüm ve kederin kol gezdiği coğrafyalarda yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara milletimizin hayır elini ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bir dönemde insanlığın her zamankinden daha çok merhamet ve vicdana ihtiyacı olduğunu ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan vefakar milletimiz, bu zor günlerde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. 2020 yılında 4 bin 119’u yurt içinde, 15 bin 785’i yurt dışında olmak üzere 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanını keserek 826 bin mazlum ve mağdura kurban eti ulaştırarak hayır dualarını aldık. Milletimizin destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin evine sadece kurban döneminde değil, yılın her döneminde et girmesi için gayret gösteriyoruz. Çerçevesine sığmayarak sınırları aşıp yolumuzu gözleyenlere umut oluyoruz. Ne kadar çok bağış alabilirsek o kadar çok mazlumun yüzünde tebessüm oluşturabiliriz.”

Açık, adak, akika ve şükür kurbanı bedellerinin yurt içi için 1050, yurt dışı için ise 850 TL olarak belirlendiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımız bagis.tdv.org sayfamızdan online olarak, mobil uygulamalar ve banka aracılığı ile bağış yapabilmektedir. Ayrıca vakıf genel merkezimize gelerek de yine makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0312 416 90 00 hattını arayabilir” şeklinde konuştu.