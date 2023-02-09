TDP Genel Başkanı Sarıgül deprem bölgesini ziyaret etti

Depremin etkilendiği illerden biri olan Hatay’a giden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bu afeti hep beraber aşmaya çalışacağız ve aşacağız. Altından beraber çıkacağız" dedi.

Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gitti. Hatay’da incelemelerde bulunan Sarıgül burada basın mensuplarına konuştu. Türkiye’nin çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını söyleyen Sarıgül, "Deprem olduğundan bu yana alandayım. Bugün Hatay’dan başlayarak, Gaziantep ve Adıyaman’ı ziyaret edeceğim. Çok üzgünüm. Türkiye’me geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan herkes canla başla çalışıyor. İnsanüstü gayret gösteriyorlar. Hepsi birer kahramandır. Hepsinin gayretlerine teşekkür ediyorum. Onların enkazdan sağ çıkardıklarıyla, çocuklarla, bebekler teselli bulduk. Halkımız, vicdanlı, merhametli, yardımsever bir halktır. Acıları paylaşarak azaltma çabası içine girdiler. Dünya da yardımımıza geldi. Bu afeti hep beraber aşmaya çalışacağız ve aşacağız. Altından beraber çıkacağız" dedi.