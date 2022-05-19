TCG Bartın korveti ve Deniz Karakol Uçağı, yeni sondaj gemisine refakat etti

Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bartın korveti ile Deniz Karakol Uçağı, dördüncü sondaj gemisine refakat görevi icra etti.

Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bartın korveti ile Deniz Karakol Uçağı, Türkiye’nin filosuna kattığı dördüncü sondaj gemisine refakat etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mersin Taşucu Limanı’na ulaşan yeni sondaj gemisi ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” denildi.