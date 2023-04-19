TCG Anadolu Bayram’da ziyaret edilebilecek

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu ikinci gününde 14 bin 251 kişi ziyaret etmişti. Ziyaretçi yoğunluğunun devam ettiği gemi Ramazan Bayramı’nda ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı’nda dün vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiyi görmek isteyen vatandaşlar ilk günü sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturmaya başlamış, gemiyi 2 günde 14 bin 251 vatandaş ziyaret etmişti.

Dünyanın ilk silahlı SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Bayram’da 10:00’dan itibaren 18:00’a kadar ziyaretlerini gerçekleştirebileceklerdir. TCG Anadolu gemisi bayramda da ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.