TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, elektrifikasyon çalışmaları kapsamında Ceyhan (hariç)-Günyazı (hariç) arasındaki hat için yüksek gerilim uyarısında bulundu.

TCDD’den yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan Ceyhan (hariç) - Günyazı (hariç) istasyonları arası güney demiryolu elektrifikasyon hattına 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 27500 volt gerilim verileceği belirtildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal güvenliği bakımından tehlike olduğu ifade edildi.