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TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünden Marmaray’daki zamlı tarifeyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünden, Marmaray hattında uygulanmaya başlanan zamlı tarifeyle ilgili açıklama yapılarak, “Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur” denildi.

Genel 01.01.2022, 23:35
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünden Marmaray’daki zamlı tarifeyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünden, Marmaray hattında uygulanmaya başlanan zamlı tarifeyle ilgili açıklama yapılarak, “Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nden, Marmaray hattında 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanan zamlı tarife ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kurumun tüm itirazlarına rağmen zamlı tarifenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe konulduğu söylenerek, en kısa sürede hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına yüzde 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16 Aralık 2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen yüzde 36’lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına yüzde 36’lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak yüzde 20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan yüzde 36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır. Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir. UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış yüzde 36’lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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