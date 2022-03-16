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TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "(Balıkta) Bu yıl 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptık”

Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden AK Parti Kars Milletvekili ve TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, balıkçılıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Dünyada Çipura ve Levrek’te üretimde birinci sırada Alabalıkta ise dünyada ikinci sıradayız. Bu yıl 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptık” dedi.

Genel 16.03.2022, 09:13
TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "(Balıkta) Bu yıl 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptık”

Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden AK Parti Kars Milletvekili ve TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, balıkçılıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Dünyada Çipura ve Levrek’te üretimde birinci sırada Alabalıkta ise dünyada ikinci sıradayız. Bu yıl 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptık” dedi.

AK Parti Kars Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ve Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’yı dün ziyaret etti. Müzeyi gezen Kılıç, buradan mumyalanmış balıklar hakkında da bilgiler aldı. Kılıç, müze gezisi sırasında balıkçılıkta müzedeki mumyalanmış balıkların ders noktasında da öğrencilere gösterilmesinin önemli olacağına vurguda bulundu.

“Bu yıl 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptık”

TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Balıkçı Kenan Balcı’ya balıkçığı sahiplendiği ve emek harcadığı için teşekkürlerini ileterek, “Çok kıymetli bir iş yapıyor kendisi. Türkiye’de balıkta üreticilik yeni yeni gelişen bir alan balıkçılık 2002 yılında 60 bin ton üretim civarıydı. İhracatı ise 95 milyon dolar civarıydı. Bugün ise geldiğimiz noktada yılda 470 bin ton balık üretiyoruz. Dünyada Çipura ve Levrek’te üretimde birinci sırada Alabalıkta ise dünyada ikinci sıradayız. Bu yıl 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptık” diye konuştu.

"Kaçak avcılığının önünü kesmiş durumdayız, 384 tekne ve çeşitli boyutlarda gemiye el konuldu”

Müsilaj sorunun aşıldığını ifade eden Kılıç, “ Müsilaj bitti diyemeyiz ancak azaldı. Aynı sürecin yeniden yaşanmaması için kurumların yapması gereken şeyler var. Onlar da yapılmaya devam ediyor. Bu yıl iyi bir şey yaşandı. Biz hatırlarsanız 1967 yılından bu su ürünleri değişmemişti. Biz o kanunu meclisten geçirdik kanunu yeniledik. Ben baktım kaçak avcılığın ciddi bir şekilde önünü kesmiş durumdayız. 384 tane tekne ve çeşitli boylarda gemilere el konuldu. Ciddi cezalar yazıldı menler oldu. Şükürler olsun bu yıl ilk defa daha önceki yıllarda görmediğimiz ama buranın yerlisi olan balık türlerini yeniden görmeye başladık. Demek ki bunu ısrarlı bir şekilde birkaç yıl devam ettirirsek yine bizim kendi doğamıza ait balıkların nesli artarak devam edecek. İyi bir yolda olduğumuzu söylemek isterim. Cezalar ağır yaptırımlar ağır. Amaç kimseyi cezalandırmak kimsenin teknesi yıkmak yakmak değil. Amaç bizim gelecek nesillere biyoçeşitliliği aktarmak” şeklinde konuştu.

“Türkiye Ayçiçek yağına mahkum değil”

Ukrayna’daki son yaşanan çatışmalar sonrasında Ayçiçek yağıyla ilgili ortaya çıkan sorunlara da değinen Kılıç, “Bize Ukrayna Rusya yakın ve Ayçiçek yağının bizim kültürümüzde yeri var damak tadımız da var. Oralar bize yakın lojistiği kolay daha ucuz ve zaman içinde çabucak elde ediyoruz. Dolayısıyla bizim oralardan alma sebebimizde buydu. Şimdi Ukrayna ve Rusya’da sıkıntılar olunca da bizim Cumhurbaşkanımızın da çok ciddi arabuluculuk gayreti var. İnşallah bu bölgedeki ateş tez zamanda sona erer. Türkiye Ayçiçek yağına mahkum değil. 15 gün sonra olur 1 ay sonra olur bir sürü daha yağ çeşitleri var getirebiliriz” dedi.

“Üretilen balık kilogramı başına 1 buçuk lira ödüyoruz”

Son olarak balıkçılığa ciddi anlamda destek verildiğini ifade eden Kılıç, balık avcıların yakıt fiyatlarının daha uygun fiyatta verilmesiyle ilgili Balıkçı Balcı’nın isteği üzerine, “ Uzun yıllardır balık üretimine ciddi bir destek veriyoruz. Üretilen balık kilogramı başına 1 buçuk lira para ödüyoruz. Alabalıkta 75 kuruş bu destek. Bu aslında az gibi görünüyor ama üretici açısından kıymetli bir destek. Kenan Bey daha çok üreticilikten ziyade avcılıkla alakalı söylüyor. Enerji fiyatlarının son zamanlarda bütün dünyada artmasıyla beraber böyle talepleri oldu. Bende sayın cumhurbaşkanımıza bu talebini ileteceğim” diye konuştu.

“Müsilaj sorunun çözülmemesi, balıkçılık camiasına ödüldür”

Ziyaret sonrasında Kılıç’ın gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Balıkçı Kenan Balcı, “Cumhurbaşkanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ederim. Balıkçılığı çaresizlikten kurtardı. O çaresizlikte müsilaj sorunuydu. Kısa zamanda mevsim başlamadan yok ettiler. Bu balıkçılar camiasına ödüldür. Ancak bir ödül daha bekliyoruz. Mazot daha önce yüzde 50 azaltılmıştı. Şimdi balık derin sularda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan vekillerimizden rica ediyoruz. Denizler tükenmeyen madenlerimiz. Ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizlere emek harcamadan ağımızı oltamızı atıp çekiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönemleri de geçirdik. Önümüzde güzel seneler var İnşallah” dedi.

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