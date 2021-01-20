TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: “Sağlık çalışanlarına en güzel teşekkür kendimizi korumaktır”

Bingöl’de çeşitli temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, “Sağlık çalışanlarına en güzel teşekkür de kendimizi korumaktır. Toplum olarak çok dikkatli olmamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekir” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de pandemide en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına vefa kapsamında teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Devlet hastanesi ziyaretine AK Parti Bingöl Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Günoğdu katıldı. Hastane başhekimi Ramazan Gengörü’nden bilgi alan Yılmaz, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yılın tüm dünyada Covid-19’la mücadeleyle geçtiğini anımsatan Yılmaz, “Bütün dünyanın başındaki bir sıkıntı. Burada birçok insan bu sorunla uğraştı, bu sorunla mücadele etti. Bu mücadelenin en ön safında sağlık çalışanları bulunuyor. Doktorundan yardımcı sağlık çalışanına kadar, tüm sağlık çalışanları çok fedakarca görev yaptılar. Yeri geldi kendi sağlıklarını riske atarak vatandaşa hizmet ettiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımız sadece Covid’e yakalananlarla uğraşmadılar tabi. Vatandaşlarımız Covid-19’a yakalanmasınlar diye de koruyucu sağlık alanında da çok hizmet verdiler. Ayrıca filyasyon ekiplerimiz bu işin yayılmasını engellemek için çok emek sarf ettiler. Sağlık çalışanlarına en güzel teşekkür de kendimizi korumaktır. Toplum olarak çok dikkatli olmamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekir. Ne kadar az insan Covid’e yakalanırsa sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmış oluruz” dedi.