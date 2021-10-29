TBMM önünden ilk Meclis binasına ’29 Ekim’ korteji

Ankara’da Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando’nun marşları eşliğinde ilerleyen kortej, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı. Atatürk Bulvarı’ndan Ulus Meydanı’na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu.

Etkinlikleri izlemek üzere gelen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldiğinde gurur duyduklarını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet sürdüreceklerini dile getirdiler.