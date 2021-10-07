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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genel 07.10.2021, 05:29
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun görev süresinin, Genel Kurul’un 5 Ekim tarihli 2’nci Birleşimi’nde 7 Ekim tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı aktarıldı.