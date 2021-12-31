TBMM Başkanı Şentop’tan yılın son gününde Darülaceze’yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bizim büyüklerimiz bizim geleceğimizdir. Bu bakımdan onlara, dünya görüşümüzün gereği olan saygıyı, ilgiyi ve hürmeti göstermemiz bizim karakterimizdir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Prof. Dr. Mustafa Şentop, yılın son gününde 125. yılını dolduracak olan Darülaceze’yi ziyaret etti. Darülaceze Başkanı Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci ve Darülaceze gönüllüleri ve sakinleri tarafından karşılanan TBMM Başkanı Şentop, rehabilitasyon merkezi, çocuk yuvası ve kendine yetebilen kadın sakinlerinin kaldığı daireleri gezdi. TBMM Başkanı Şentop, Darülaceze sakinleriyle sohbet ederek, onların sıkıntılarını dinleyip karanfil hediye etti.

Ziyaret kapsamında düzenlenen programda konuşan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Bizim milletimizin dünya görüşü ve o dünya görüşünün şekillendirdiği kültür ve medeniyet itibariyle ilk zamanlardan itibaren büyüklerimize ilgi alaka göstermek, onlara hürmet etmek, sahip çıkmak her zaman fertler olarak büyük vazife terakki ettiğimiz bir husus olmuştur. Çok eski dönemlerden itibaren bu amaçla kurulmuş vakıflarımız var. Büyük Sultan Abdülhamit Han bizim dünya görüşümüzün, kültürümüzün, medeniyetimizin bir tezahürü olarak 31 Ocak 1896’da Darülaceze’yi kurmuştur. Bizim hayata bakışımız içerisinde sadece ana babaya değil, ana baba dışında topluma da yüklenmiş görevler var. Toplum büyüklerine de aynı anlayışla sahip çıkmayı öneriyor bizim medeniyetimizin, dünya görüşümüzün esaslarını tespit eden Kuran’ı Kerim. İşte Darülaceze bunun somut bir tezahürüdür. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız buralara bu anlayışla yıllardır bu muameleyi gerçekleştiriyor. Ben bu manada ikinci kurucusu olarak Cumhurbaşkanımıza da burada huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

“Türkiye’de rahatsızlık duyanlar olsa da 156 ülkeye yardım gönderdik”

Korona virüs salgınıyla ilgili konuşan Başkan Şentop, “Aşağı yukarı 2 senedir zor bir dönem yaşıyoruz. Bütün dünyayı saran bir salgın süreci yaşıyoruz. Sürecin başladığı zamanlarda, burada söyleyelim gizli saklı bir şey değil, Fransa’nın Asya’da parasını ödeyerek uçağa yüklediği sağlık malzemelerine Amerika Birleşik Devletleri el koydu, Fransa’ya gidecek uçağı çevirip ABD’ye götürdü. Yani Fransa’nın parasını verdiği mallarını gasp etti. Bütün ülkelerin kendisine baktığı bir durumda, bir dönemde Türkiye, bundan rahatsızlık duyanlar olsa da şunu yaptı; 156 ülkeye sağlık yardımı gönderdi. Bunların bir kısmı talep edenler, bir kısmı ise talep etmeyen ama ihtiyacı olduğu düşüncesiyle gönderdiği yerler. Hangi ülkenin meclis başkanıyla görüşsem hepsinin ilk sözleri ‘Türkiye’ye teşekkür ediyoruz’ oluyor. Böyle bir dönemde Türkiye bizi unutmadı diyorlar. Herkes karakterinin gereğini yapar. İnsanların karakterinin gereğini yaptığı gibi milletlerin de karakteri olduğunu ve bu karakterin böyle zamanlarda ortaya çıktığını ifade etmeliyiz. Bu zor dönem yalnızca sağlıkla ilgili değil aynı zamanda insani vasıfları da halkların milletlerin karakterini de ortaya çıkaran bir dönem oldu. Bir turnusol kağıdı gibi herkesin ölçüsü ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“ Bizim büyüklerimiz bizim geleceğimizdir”

Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuşmasının devamında, “Bizim büyüklerimiz bizim geleceğimizdir. Bu bakımdan onlara, dünya görüşümüzün gereği olan saygıyı ilgiyi ve hürmeti göstermemiz bizim karakterimizdir. Bu vesileyle sizleri ve burada yapılanları görmekten çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bu vesileyle burada çalışan bütün kardeşlerimize, gönüllülere buraya destek olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki ekibi tebrik ediyor ve Hamza Cebeci başkanımıza da huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Darülaceze’de işler canla başla gönülden yapılıyor”

Ziyaret kapsamındaki programda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Darülacezede işler, memleket nasıl yönetiliyorsa, memleketi yönetenlerin millet için yaptıkları nasıl canla başla gönülden yapılıyorsa, onların uzantısı, etkisi olarak onlara paralel şekilde yürüyor. Gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var. Burada çalışanlardan 40’a yakın arkadaşımız yüksek lisans ve doktora yaptı. Burada talebeleri staj yapan okullara bazen söylüyorum. Buradaki talebelere biz 1 buçuk 2 ay eğitim veriyoruz ve ücret almıyoruz. Siz de yüksek lisans ve doktora yapmaya şartları müsait olanlardan para almayın ki biz hizmet kalitesiyle birlikte eğitim kalitesini de yükseltelim. Çünkü yapacağımız bu sosyal hizmet projesi cumhurbaşkanımızın hamisi olduğu, dünyada kendi alanında 1 numara olacak bir proje. Biz binamızı 18 ayda bitirdik, 7 sene bürokrasisi sürdü. Alman bir delegasyon geldi binayı gezdirdik, ne kadar zamanda yaptığımızı sordu. 18 ay dedik inanmıyorum, 18 ayda böyle bir bina yapılır mı dedi. Yaptık dedim. Başlangıcı da bitişi de belli deyince Alman dedi ki ‘Bizim Berlin’de havaalanı 18 yıldır bitmedi Erdoğan gelsin de şu bizim hava alanını da bitirsin’ dedi” diye konuştu.