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TBMM Başkanı Şentop’tan ABD’ye hukuk ve demokrasi çağrısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de meydana gelen olaylara ilişkin hukuk ve demokrasi tavsiyesinde bulundu.
Genel 07.01.2021, 00:14
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de meydana gelen olaylara ilişkin hukuk ve demokrasi tavsiyesinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.
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