TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’teki tarihi mekanları ziyaret etti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp’teki bazı tarihi mekanları ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaevski ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop daha sonra başkent Üsküp’teki bazı tarihi mekanları ziyaret etti. Şehir turunu Üsküp Kalesi’nden başlatan TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki heyetle tarihi kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Üsküp Kalesi’nden tarihi Mustafa Paşa Camisi’ne geçen Şentop, camiyi ve yanında bulunan türbeyi ziyaret etti. Şentop, Mustafa Paşa Camisi çıkışında Arasta Camisi’nden geçerek Sulu Han, Çifte Hamam ve Murat Paşa Camisi gibi tarihi mekanları içinde barındıran Eski Üsküp Çarşısı sokaklarında vatandaşlarla selamlaştı.

Çarşının ardından tarihi Taşköprü üzerinden geçen Şentop, farklı heykellerin dikildiği şehir merkezindeki Makedonya Meydanı’nı da gezdi. Şentop ayrıca, Üsküp’te eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Balkan Üniversitesi tarafından organize edilen iftara katılacak.