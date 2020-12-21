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TBMM Başkanı Şentop: “Türkçe olmasaydı tarihteki varlığımızdan söz edemeyecektik”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Üsküp’te 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarında gerçekleştirdiği konuşmasında, “Türkçe olmasaydı belki de, bugünkü varlığımızı bırakın, tarihteki varlığımızdan bile söz edemeyecektik” dedi.

Genel 21.12.2020, 17:24
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TBMM Başkanı Şentop: “Türkçe olmasaydı tarihteki varlığımızdan söz edemeyecektik”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Üsküp’te 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarında gerçekleştirdiği konuşmasında, “Türkçe olmasaydı belki de, bugünkü varlığımızı bırakın, tarihteki varlığımızdan bile söz edemeyecektik” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’da yaşayan Türk toplumunun resmi bayramı olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" kutlama programına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un başkent Üsküp’te iştirak ettiği programa Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Meclis Başkanı Talat Caferi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, eğitim görevlileri ve pandemi yüzünden kısıtlı sayıda diğer davetliler de katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 83 milyon Türk vatandaşlarının selamıyla geldiğini ifade eden Şentop, “Türkçe olmasaydı belki de, bugünkü varlığımızı bırakın, tarihteki varlığımızdan bile söz edemeyecektik” dedi.

Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy, Şemsettin Sami Fraşeri ve Ali Sami Yen gibi Kuzey Makedonya’dan ve diğer Balkan ülkelerinden gelen, Türk dili ve Türkiye için önemli şahıslardan bahseden TBMM Başkanı Şentop ayrıca, “Güçlü bağlarımız bulunan Kuzey Makedonya, Balkanlar içerisinde özel bir öneme sahip bir devlettir. Aramızdaki dostluğun daha da gelişmesi için sayısız sebepler vardır. Ama bu sebepler arasında kültürel yakınlıklar ayrı bir varlığa sahiptir. 21 Aralık, Türkçe Eğitim Günü olarak kutlanıyor ve esasen buluşma sebebimiz de bu. Bu sevinci, heyecanı, güzel duyguları sizinle birlikte yaşamak için buraya geldik" ifadelerini kullandı.

“Türkiye güçlü bir devlettir”

Şentop ayrıca, “Türkiye güçlü bir devlettir, dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde dost veya düşman herkes buna şahitlik yaptı. Yüzlerce ülkenin semasında tıbbî malzeme götüren uçaklarımız, ülkemizin ve iyiliğin bayrağını gösterdi. Bu bizim için iftihar vesilesidir. İyiliğin hakim olması, kötülüğün ve zulmün azalması isteğinden başka bir amacımız yoktur, olmamıştır" dedi.

“Kuzey Makedonya, Avrupa için değil bütün dünya için de örnek bir yapı ortaya koyuyor”

Kuzey Makedonya’nın çok kültürlü yapısının önemini vurgulayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sadece Balkanlar için değil, Avrupa için değil bütün dünya için de örnek bir yapı ortaya koyuyor. Çok farklı etnik kökenden, çok farklı kültür ve dillerden insanların bir arada yaşadığı ortamı tesis etmiş bir örnek bir ülke. O bakımdan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Balkanların, Avrupa’nın sigortası bir devlettir. Biz sadece buradaki yaşayan soydaşlarımız değil akraba topluluklar ve komşularımız olan insanlarla tarih boyunca bir arada yaşadık. O yakınlığı, o ilgiyi, o beraberliği hala kalbimizin en derin yerinde hissediyoruz. Yaşasın Türkiye-Kuzey Makedonya kardeşliği, dostluğu.” ifadelerine de yer verdi.

Zaev: “Türkiye dostluk elini uzatan ilk ülkeydi”

Kendi şahsi adına, Kuzey Makedonya hükümeti ve tüm halkı adına tebriklerini sunan Başbakan Zoran Zaev konuşmasında "Kuzey Makedonya’nın tüm vatandaşları için ’eşit toplum’ inşa ettiğimiz bu günlerde Türk toplumu ve Türk vatandaşları eşit toplumumuzun önemli ve yapıcı unsurlarından birini teşkil etmektedir. Türk toplumuna mensub vatandaşlarımız, çok kültürlü ve çok etnikli ülkemizin gelişimine önemli katkı sunmaktadır" sözlerine yer verdi.

Ülkedeki Türk toplumuna mensub vatandaşlar aynı zamanda Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki geleneksel, son derece iyi bir dostluğun ve mükemmel işbirliğinin güçlü halkasını teşkil ettiğini dile getiren Zaev ayrıca "Türkiye, ülkemizin bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından dostluk elini uzatan ilk ülkeydi. Türkiye o dönemde toplumsal yaşamın tüm alanlarında işbirliğine ve yardımcı olmaya hazır olduğunu göstermiştir ve Kuzey Makedonya vatandaşları bunu asla unutmayacaktır." sözlerini vurguladı.

Caferi: “Türk halkının uzattığı el yüreklerimize ulaşmaktadır”

Hem iyi günde hem kötü günde Türkiye’nin dost bir ülke olduğunu altını çizerek söyleyen Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ise "Türk halkının uzattığı el her daim bizim yüreklerimize ulaşmaktadır." dedi.

21 Aralık tarihi 1944 yılında Kuzey Makedonya Türkleri’nin Türkçe eğitim haklarını kazandığı gün olarak kabul edilmiştir. Bu anlamlı günün bayram olarak kutlanmasına yönelik yapılan girişimler neticesinde, 15 Şubat 2007 tarihinde Kuzey Makedonya Resmi Gazetesi’nde yayınlanan karar ile 21 Aralık günü, Kuzey Makedonya Türkleri’nin milli bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları bu yıl Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği, TİKA, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Birliği (YTB) destekleriyle Kuzey Makedonya’da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 60’a yakın derneğin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlendi.
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