TBMM Başkanı Şentop Kurban Bayramı namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kurban Bayramı namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldı. Namaz sonrası konuşan Şentop, “Ülke içinde ülke dışında milletimizin huzuru için vatanımızı korumak için nöbette olan vazife yapan bütün askerlerimize polislerimize güvenlik güçlerimize de buradan bayramlarını tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Kurban Bayramı namazını binlerce vatandaşla beraber Ayasofya’yı Kebir Camii’nde eda eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Namaz çıkışı basın açıklaması yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Milletimizin kurban bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın, bu bereketli günlerin İslam dünyası için dirilişe vesile olmasını, bütün insanlık içinde hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Tabi bizim dinimizde kültürümüzde iki bayram var. Bunlardan en büyüğü İdi-i Ekber denilen büyük bayram denilen bayramda bu bayram. Esasan hac bu bayram günlerinde gerçekleşiyor. Arife günü Arafat’ta vakfe vardı. Bugünde haccın diğer erkanını menasikini yerine getiriyor hacılarımız. Onların duaları da hem ülkemizi hem milletimizin iyiliği için huzuru, refahı, istikrarı için hem de insanlığın iyiliği için bizim dualarınıza onların dualarıyla beraber kabul olunan dualar arasında olsun. Ülke içinde ülke dışında milletimizin huzuru için vatanımızı korumak için nöbette olan vazife yapan bütün askerlerimize polislerimize güvenlik güçlerimize de buradan bayramlarını tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

"Cenabı Hak bütün şehitlerimize vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin"

Konuşmasının devamında Şentop, “Yine şehit ailelerimizin, gazilerimizin onların yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabı Hak bütün şehitlerimize vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin. Bu bayramda da onların daima hatırımızda olduklarını ifade etmek isterim, anmak isterim. Sizlerinde bayramını tekrar tebrik ediyorum. Cenabı Hak sağlıkla, afiyetle, huzurla, barış içerisinde nice bayramlara hepimizi eriştirsin” diye ifade etti.

Basın açıklamasından sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarına baklava ikram etti.