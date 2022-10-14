TBMM Başkanı Şentop: “Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop, “Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadelerine yer verdi.