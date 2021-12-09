TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı’nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki parlamento üyeleriyle görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı’nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki parlamento üyeleriyle görüştü. Şentop görüşmede, “Karabağ bölgesi kalıcı barış temini de büyük bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır. Bu gelişmelerin korunması çok önemlidir. Türkiye-Azerbaycan dayanışması bugün de olduğu gibi aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.