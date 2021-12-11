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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Müslüman azınlıkların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını çalışmak üzere bir alt komite oluşturuldu"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Toplantısı’nda iki önemli adımın atıldığını belirterek, "Müslüman azınlıkların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını çalışmak üzere bir alt komite oluşturuldu. Bu komite, Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, Güney’de dünyanın her yerinde bunların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını resmen inceleyecek veya kendisine yapılan bu konuyla ilgili başvuruları değerlendirecek’’ dedi.

Genel 11.12.2021, 13:58
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Müslüman azınlıkların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını çalışmak üzere bir alt komite oluşturuldu"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Toplantısı’nda iki önemli adımın atıldığını belirterek, "Müslüman azınlıkların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını çalışmak üzere bir alt komite oluşturuldu. Bu komite, Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, Güney’de dünyanın her yerinde bunların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını resmen inceleyecek veya kendisine yapılan bu konuyla ilgili başvuruları değerlendirecek’’ dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Toplantısı’nın geç saatlere kadar sürdüğünü belirten Şentop, "Salgın döneminin vermiş olduğu ilişkilerde, faaliyetlerde zayıflama söz konusu olmuştu. Bu teşkilatı canlandırmak, harekete geçirmek için bazı ülkelerin de önerisiyle biz talip olduk ve Türkiye’de 9-10 Aralık’ta 16. konferansı gerçekleştirmiş olduk. Konferansla beraber Türkiye dönem Başkanlığını da aldı. Perşembe günü İcra Komitesi’ne gelen komite toplantıları yapıldı, Cuma günü de sabah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Genel Kurul açılış günü yaptık. Bu arada tabi ikili görüşmeler yaptık birçok ülkeyle. Üye 32 ülkeden katılım oldu. İyi bir katılım olarak bunu görüyoruz çünkü fiziki katılım bu. Böyle bir teşkilatın aktif olarak çalışmasını biz gerekli görüyoruz’’ dedi.

"Müslüman azınlıkların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını çalışmak üzere bir alt komite oluşturuldu’’

Toplantıda 2 önemli adımın atıldığını söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "2 önemli adım atıldı, birisi atıldı diğeri atılacak. Birisi şu. Siyasi ve Dış ilişkiler komitesi var. Bu daimi bir komite, bu komitenin altında bir alt komite olarak Müslüman azınlıkların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını çalışmak üzere bir alt komite oluşturuldu. Bu komite, Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, Güney’de dünyanın her yerinde bunların İnsan Hakları ile ilgili sorunlarını resmen inceleyecek veya kendisine yapılan bu konuyla ilgili başvuruları değerlendirecek. Bu konularda raporlar yayınlayacak. Belki, muhtemelen düzenli raporlar en azından yıllık, belki aylık raporlar şeklinde bir izleme heyeti, komitesi oluşturulacak. Diğeri de başka uluslararası toplantılarda İslam Ülkeleri’nin en azından ortak gündemleri olan konularda birlikte hareket etmelerini sağlayacak sekreter yapı üyesiyle bir yapı oluşturduk. Birçok toplantıda bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Her ülkenin kendisine göre bir gündemi var ve o gündemlerin hiçbiri genel, uluslararası toplantılarda başarılı olmuyor, sonuç alıcı şekilde gündeme getirilemiyor çünkü destek bulamıyor. Bunun yerine ortak gündemimiz olan konularda üzerlerine yoğunlaşmak suretiyle bunları genel olarak dünya kamuoyunun gündemine taşıyacak şekilde bir çalışma yürütecek sekreterliği içerisinde bir birim oluşturduk, karar aldık, oluşturacağız’’ ifadelerini kullandı.

‘’Yeni bir dönem, yeni bir şekillenme söz konusu’’

Dinamik bir uluslararası dönemden geçildiğinin altını çizen Şentop, "Böyle bir dönemde 20.yüzyılın artık çökmüş, geride kalmış paradigmalarıyla dünyaya bakmak, ‘daha önce böyle demiştiniz de böyle böyle oluyor, daha önce bununla aranız bozuktu da şimdi niye böyle oluyor’ falan gibi değerlendirmeler artık tarihte kalmış, eskimiş, işimize yaramayacak, kendilerinden istifade edilemeyecek yaklaşımlardır. Yeni bir dönem, yeni bir şekillenme söz konusu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni başkanın seçilmesinden itibaren bölgemizde de farklı arayışları var birçok

ülkenin, bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aktif hale getirilmesinin büyük faydaları olacağını düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Hiçbir şey konuşamaz hale geliriz’’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüş farklılıkları ile ilgili olarak, ‘’Görüş farklılıkları üzerinden birbirimize yaklaşırsak o zaman hiçbir şey konuşamaz hale geliriz, görüş farklılıklarımızı da değerlendiremeyiz. Biz bu gözden bakarak hem toplantıyı yaptık hem de ikili görüşmeler çerçevesinde bir çok ülkeyle yeniden Türkiye aralarındaki ilişkileri değerlendirme imkanı bulduk’’ ifadelerini kullandı.

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