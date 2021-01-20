banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Covid-19 aşısı oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 aşısı oldu. TBMM Başkanı Şentop, “Bugüne kadar resmi olarak bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış” dedi.

Genel 20.01.2021, 12:13
2
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Covid-19 aşısı oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 aşısı oldu. TBMM Başkanı Şentop, “Bugüne kadar resmi olarak bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi’nde Çin’den getirilen CoronaVac isimli Covid-19 aşısını oldu. Aşılama sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, “Az önce Covid-19 aşısı oldum. Aşıdan sonra doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda en az bir 15 dakika kadar, hastanede bir yerde beklemek faydalı olur. Ani bazı etkiler olabilir, imkan dahilinde. Bunları burada kontrol etmek bakımından, bunu da aşı olan herkese vatandaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Doktorlarımızın tavsiyelerine, ikazlarına da riayet etsinler. Tabi Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürüyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde ikinci tertip bir grup aşı daha gelecek” şeklinde konuştu.

“Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum”

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği takvim dahilinde aşılamaların devam edeceğini hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, “Planladığı şekilde, mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımızı aşılayarak bu salgını kontrol altına almaya gayret edeceğiz. Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum. Yapılan çalışmalar aşının faydalı olduğunu gösteriyor. Hem şahsın kendisinin korunması bakımından önemli. Hem de hastalanması halinde, bu hastalığı başkalarına, başta yakınları olmak üzere, yayması söz konusu olduğundan, onları korumak, etrafımızdakileri yakınlarımızı korumak bakımından bu aşı ve aşılanma önemli. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde bütün vatandaşlarımız, mutlaka aşı olmalıdır. Bunu buradan tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Bugüne kadar bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vak’a tespiti yapılmış”

Mecliste Covid-19’a yakalanan vekil sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, “Milletvekilleri ile ilgili bir husus söyleyeyim. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bir programlaması var. Yeni tertip aşılar geldikten sonra belki daha net bir takvim ortaya çıkar. Yalnız şunu söyleyeyim; milletvekilleri arasında, Türkiye’deki genel salgına oranla 10 kata yakın yükseklikte hastalığa yakalanma ve vak’a durumu var. Türkiye genelinde dün itibariyle açıklanan toplam vak’a sayısı, aşağı yukarı nüfusun yüzde 2.89’una tekabül ediyor. Mecliste 584 milletvekili var. Resmi olarak bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vak’a tespiti yapılmış. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı hafif geçirdi. Ama çok ağır olarak geçirenleri siz de takip ediyorsunuz. Bunun milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak yüzde 24.3 oranında. Arkadaşlarımız hem mecliste yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içerisinde hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar. Oralardan almış oldukları virüsü mecliste diğer milletvekillerine taşıma ihtimali de var. Bu bakımdan böyle bir çalışmada milletvekillerinin de bu tablo ve oranlar dikkate alındığında; öncelikle, önümüzdeki hafta da çalışmalar başlayacak, aşılanması gerekenler arasında olmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca milletvekilleri dışında diğer meclis personellerinin de aşılanması konusuna değinen Şentop, “Bizim düşüncemiz, milletvekilleri ile özellikle genel kurul çalışmalarıyla yakın irtibat içerisinde olan personel için de aynı şekilde bir öncelik durumu olmasında fayda var diye düşünüyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12