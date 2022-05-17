TBB’den Eyüpsultan’a iki ödül

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” ile “Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmalarının” her ikisinden de ödül almaya hak kazandı.

Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası’nda gerçekleşen TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, il ve ilçe belediye başkanları da katıldı. TBB’nin düzenlediği Yeşil Şehirler ve Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmalarında, Eyüpsultan Belediyesi’nin Çobançeşme Çocuk Köyü ve Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği projeleri ödüle layık görüldü. İki ödül birden kazanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Tüm Eyüpsultan adına ödüllerimizi aldık, gururluyuz. Canla başla çalışmaya devam” dedi.

Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği fikir projesiyle katılan ve ödüle layık görülen Eyüpsultan Belediyesi, bu proje ile hem Türkiye, hem de tüm dünyada sürdürülebilir çevre ve tarım için önemli bir başlık olan perma kültür, yeşil ekonomi ve sıfır atık yönetimine odaklanan bir alan kurmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde Eyüpsultan’ın Odayeri Mahallesi’nde açılacak olan Ekolojik Yaşam Çiftliği, perma kültür eğitimlerinin sürekli devam ettiği ve bu yolla üretilen doğal ürünlerin pazarlanabileceği bir merkez olacak. Merkez, hem perma kültür ilkeleriyle tarım ürünlerinin üretildiği, hem de bu alana ilgi duyanların turistik ziyaretine açık ve ürün satış kanalların olduğu bir alan olarak kurgulandı. Yeşil alan içerisinde 24 bin 276 metrekare büyüklükteki proje alanı üzerinde kurulacak olan Çocuk Köyü içerisinde, macera parkuru, eğlence donatıları, matematik evi, uçak ve trafik eğitim alanları yer alacak.