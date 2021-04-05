TBB Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantılarının 5.’si İzmir’de

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından İzmir’de düzenlenen Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantılarının 5.’sinde, pandemi döneminde yerel yönetimlerin önemine vurgu yapılırken, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Başkan olduğumda yaptığım ilk iş tarım daire başkanlığı kurmaktı. Bu konuda İzmir’den, Tunç Başkan’dan örnek aldık” dedi.

TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantılarının 5.’si, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İzmir’de yapıldı. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2014 yılında belediye başkanı olduğunda ilk iş olarak tarım daire başkanlığı kurduğunu kaydederek, “2014 yılında başkan olduğumda yaptığım ilk iş tarım daire başkanlığı kurmaktı. Bu konuda İzmir’den, Tunç Başkan’dan örnek aldık. Onun yaptığı çalışmalar bizim için çok önemliydi. Kooperatifleşme nedir, Ege bizden çok daha iyiydi. Başkanlığı kurduk ve çiftçileri aradığımızda yanlış telefon geldi herhalde demiş. Acaba seçimden dolayı mı diye düşünmüşler ama şimdi alıştılar” diye konuştu. Toplantıda, pandemi döneminde yerel yönetimlerin önemine vurgu yapıldı.

“Ortak çözüm üretmemiz lazım”

Toplantıda konuşan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın büyük bir küresel sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu büyük sorunu çözebilmemiz için yerel yönetimler çük mühim. Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Bizim hep birlikte ortak soruna karşı ortak çözüm üretmemiz lazım. Bölgesel kalkınma dediğimiz şey; yerel kalkınmanın ulusal kalkınma arasındaki en büyük katalizatörü. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda yapacak çok işimiz var. Dünya ‘sürdürülebilir kalkınma, çevresel kalkınma, insani kalkınma’ diyor. Fakat biz bunları ıskaladık. Ekonomik kalkınmayı kişi başı düşen milli gelir olarak gördük. Büyük devleti bu şekilde tanımladık” ifadelerini kullandı.

“Yerel yönetimlere çok fazla iş düşüyor”

Pandemi dönemine vurgu yapan Şahin, şöyle konuştu:

"İnşallah aşılamamız bittiğinde çok hızlı normalleşmemiz, maviye dönmemiz, ekonomiyi toparlamamız ve yola devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de yerel yönetimlere çok fazla iş düşüyor. İzmir, Türkiye’nin lokomotifi. Bu bölgede hem tarih hem coğrafya var. O zaman ‘yenilebilir enerji’ diyeceğiz. İnsanı korumak için doğayı korumamız lazım. İklim projeleri o kadar önemli ki. Biz değişeceğiz. Dünya yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisine gidiyor. Kendi kurumsal kapasitemiz güçlü değilse bunu başaramayız.”

“Vatandaşlarımızın belediyelerden çok daha büyük beklentileri var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir’de son 2 yıl içinde yangın, pandemi, deprem, sel, hortum ve tsunami yaşandığını ifade ederek şöyle devam etti: “Pandemi ve afetlerde çok iyi gördük ki belediyecilik; yol, su, altyapı, park ve bahçe gibi hizmetlerle sınırlı değil. Vatandaşlarımızın belediyelerden çok daha büyük beklentileri var. Halkımız, yerel yönetimleri en yakınındaki ve en zor günlerinde derman olması gereken birincil kamu kurumu olarak kabul ediyor. Hangi siyasi görüşten olursa olsun kamunun neresinde yer alırsa alsın halkımız, şehrin tüm paydaşları ile uyum içinde çalışan karar vericiler görmek istiyor.”

Beş ana başlık

Başkan Soyer, “Bölünerek kalabalıklaşan menfaat ortalıkları yerine birleşerek büyüyen bir vicdan hareketi başlatmak zorundayız. Biz karar vericiler, bu gerçeği ivedilikle idrak etmeliyiz. Pandeminin, tüm olumsuzluklarına rağmen ülkemiz ve şehrimizde önemli değişimleri başlattığını düşünüyorum” diyerek Büyükşehir’in bu değişimleri İzmir’de ’kriz belediyeciliği yaklaşımı’, ’tarım’, ’girişimcilik, inovasyon ve endüstri’, ’şehrimizin doğayla uyumunu artırarak fiziksel ve ekonomik dirençliliğini sağlamak’, ’kent vizyon ortaklığı’ başlıklarıyla okuduğunu söyledi.

“Yeni köylüler”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver de, toplantıya video konferans ile bağlanarak, “Pandemiyi, doğal afetleri ve çevre hassasiyetini dikkate alarak büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm bakımından köylerin cazibesi artırılmalıdır. Şehir hayatından bıkan, pandemi ve diğer nedenlerden dolayı doğaya dönmek isteyen yeni bir eğilimin yaşandığı dönemdeyiz. Bun ‘yeni köylüler’ deniliyor. Yeni köylüler, daha önce köyle irtibatı olmayan, köylü geçmişi olmayan ama şehirdeki olumsuz şartlardan dolayı doğaya dönen ve köyde üretim yapan kesimi tanımlar. Yeni köylüler, miras yoluyla verilen arazilerin yeniden üretime kazandırılması konusunda fırsat teşkil etmektedir. Ege, buna karşılık verecek özelliklere sahiptir” ifadelerine yer verdi.

“Amiral gemilere ihtiyacımız var”

Toplantıya video konferans ile bağlanan Sanayi ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ise "Bölgesel kalkınmanın önemi bileşenleri; iyi bir altyapı, yetişmiş insan gücü, yatırımların teşviki, yatırımcıların kullanabileceği ortak alanlardır. En önemli unsurlar yerel yönetimlerdir. Bölgesel kalkınmanın en önemli aktörleri bölgesel çekim merkezi olan illerdir. Bizim bölgesel kalkınma açısından amiral gemilere ihtiyacımız var” sözlerine yer verdi.

“Şehirlere ruh üflemelerini bekliyoruz”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Pandemi aslında bizi bir miktar umutsuzluğa, mutsuzluğa, kaygılara sevk etti ama bazı şerlerden bazı hayırlar çıktığı düşüncesiyle, pandemi beki de bazı şeyleri dünyaya anlattı. Dünyayı acımasızca sömüren vahşi kapitalizmin, duraksamadan üretim yapan kaynakları istismar eden hızlı gelişmenin olduğu dönemde aslında bir durup düşünmek, geleceğe bakmak açısından pandeminin fırsat verdiğini görmüş olduk. Pandemi belki de durup düşünme fırsatı verdi. Bu illa ki geçecek ve yolumuza devam edeceğiz. Ben yerel kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu bilen birisiyim. Bizim dinimizde medeniyet kelimesinin kökeni medinedir. Yani şehir. Şehirlerimiz ne kadar gelişmişse, insani ve vicdaniyse o kadar medenisinizdir demektir. Sizin kuracağınız şehirlerden medeniyetimiz yükselecek. Tüm dünya da aslında bizim kuracağımız medeniyeti bekliyor. Belediye başkanlarımızın yaptığı işler o anlamda önemli. Belediye başkanlarımızın kurdukları şehrin içine kendi ruhlarını, kendi vicdanlarını, kendi insanlıklarını, kendi merhametlerini de katmalarını ve şehirlere ruh üflemelerini bekliyoruz” dedi.

Toplantının açılış konuşmalarını; TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Toplantıya; İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın’daki belediyelerden başkan ve yöneticilerin yanı sıra; akademisyenler, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar katıldı.

Etkinliğin anahtar konuşmaları; Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan V. Dr. Muhammed Adak, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen tarafından yapıldı. Oturum başkanlığını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yaptığı “Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi” başlıklı oturumda; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe tarafından yapılacak “Kırsal Kalkınma ve Kooperatifler” başlıklı sunumun ardından toplantı, TBB Genel Sekreteri Birol Ekici’nin kapanış konuşmasıyla tamamlanacak. Daha önce Van, Diyarbakır, Trabzon ve Antalya’da yapılan istişare toplantılarına İzmir’den sonra; Erzurum, Sivas, Adana, Konya, Kastamonu, Tekirdağ ve Bursa’da devam edilmesi planlanıyor. Toplantılara toplantının yapılacağı il ve yakın illerin yerel yöneticileri de davet edilecek.