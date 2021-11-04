TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Bartın’da ziyaretlerde bulundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve TBB heyeti, yeni Bartın Adliyesinde baro için ayrılan bölümü gezdi, eğitim taleplerini not etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet Bartın’a geldi. Feyzioğlu, Bartın Barosu Başkanı Ferhat Parlatır tarafından karşılandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan’ı ziyaret eden Feyzioğlu, daha sonra Baro Başkanı Ferhat Parlatır ile baroda görüştü, kendisine plaket takdim etti.

TBB heyeti, yeni Bartın Adliyesinde baro için ayrılan bölümü gezerken, baronun eğitim taleplerini de not etti.