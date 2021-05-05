TBB: “40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Covid-19 aşı programına dahil edildi”

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli aşı programına tanımlandığını açıkladı.

TBB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır" denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür edildi.