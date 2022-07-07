banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı
1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu
1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu
Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Kadir Şeker’e tahliye kararı
Kadir Şeker’e tahliye kararı

Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece’de açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 07.07.2022, 18:03
Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece’de açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Büyükçekmece’de bulunan bir mobilya mağazasında, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, hayatını kaybetti. Bugün Büyükçekmece Aybars Ak Camii’nde cenaze namazı düzenlenen Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan namazın ardından Tufan’ın naaşı Gürpınar Köyiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu