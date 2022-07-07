Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece’de açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Büyükçekmece’de bulunan bir mobilya mağazasında, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen 71 yaşındaki Öznur Tufan, hayatını kaybetti. Bugün Büyükçekmece Aybars Ak Camii’nde cenaze namazı düzenlenen Tufan, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan namazın ardından Tufan’ın naaşı Gürpınar Köyiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.