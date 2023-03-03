Tayvan’da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi

Tayvan’ın güneyinde bulunan Chiayi şehrindeki bir çiftlikte kuş gribi (H5N1) görülmesi üzerine 36 bin 766 tavuk itlaf edildi.

Tayvan’da Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol ve Karantina Bürosu (BAPHIQ)’dan yapılan açıklamaya göre Chiayi şehrine bağlı Liaojiao kasabasında bulunan bir tavuk

çiftliğinde kuş gribi salgını baş gösterdi. Hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla 36 bin 766 tavuk itlaf edildi. Bu yıl Tayvan genelinde 26 çiftlikte kuş gribi görüldüğü aktarıldı. Hastalığı ilgili bildirmeyen çiftliklere 1 milyon Tayvan doları (yaklaşık 618 bin TL) para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 24 Şubat’ta yayınladığı bir raporuna göre Ocak 2003-Ocak 2023 arasında 21 ülkeden insanlar arasında toplam 868 kuş gribi (H5N1) vakası bildirildi.