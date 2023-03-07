Tayvan’da depremzedeler için yaklaşık 723 milyon liraya bağış toplandı

Tayvan’ın, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında toplanan miktar yaklaşık 723 milyon liraya ulaştı.

Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran deprem felaketinin ardından Türkiye’ye en hızlı yardıma koşan ülkelerin başında gelen Tayvan’da hükümet tarafından başlatılan bağış kampanyası tamamlandı. Tayvan halkı, bir ay süren kampanya çerçevesinde Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için toplam 1,17 milyar Tayvan doları (yaklaşık 723 milyon lira) bağış yaptı. Tayvan Sağlık ve Refah Bakanlığının organize ettiği bağış kampanyasına toplam 205 bin 884 kişi bağış yaptı.

Tayvan, Türkiye’ye para bağışının yanında Tzu Chi Vakfı ve Taipei Türk Ticaret Ofisi aracılığı ile 400 tondan fazla malzeme yardımı yapmış ve felaketin ikinci günü 130 kişilik arama-kurtarma ekibini de deprem bölgesine göndermişti. Ayrıca Tayvan kurtarma ekibi, Türkiye’den ayrılırken 4 tonluk ekipmanı da AKUT’a bağışlamıştı. Tayvan’ın yaptığı bu bağışların şu ana kadar Tayvan’dan Türkiye’ye yapılan en büyük bağış miktarı olduğu belirtildi.