Tayvan’da 300 kişi dağda mahsur kaldı

Tayvan’da etkili olan Nesat Tayfunu’nun ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle 300 kişi dağda mahsur kaldı.

Tayvan’ın kuzeydoğusunda etkili olan Nesat Tayfunu nedeniyle Yilan şehrine bağlı Datong bölgesinde çok sayıda dağ yolu ulaşıma kapandı. Datong bölgesinde bulunan otelde kalan 300 Tayvanlı kötü hava koşulları nedeniyle dağda mahsur kaldı. Tesisten yeterli yiyeceğin bulunduğu öğrenilirken, kurtarma görevlileri turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dağcıların önce yaya olarak dağdan güvenli bir noktaya kadar indirilmesi, ardından araçlarla tahliye edilmesi bekleniyor.