Tayvan’a gelen turistlere para ödenecek

Tayvan Turizm Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan’dan itibaren ülkeyi ziyaret edecek her bir turiste 5 bin Tayvan doları (yaklaşık 3 bin 106 TL) verileceği duyuruldu.

Uzakdoğu ülkesi Tayvan’ın 2023 yılının başında ülkeye 6 milyon ziyaretçi çekme çabasının bir parçası olarak onayladığı, "ülkeyi ziyaret eden turistlere para desteği" projesi hayata geçiyor. Tayvan Turizm Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan’dan itibaren ülkeyi ziyaret edecek her bir turiste 5 bin Tayvan doları (yaklaşık 3 bin 106 TL) verileceği duyuruldu. Turizm Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Lin Hsin-jen, bir turist grubundan bağımsız olan gelenlere 5 bin, en az 8 kişilik tur gruplarına 10 bin (yaklaşık 6 bin 612 TL) ve 15’den fazla üyesi bulunan gruplara ise en fazla 20 bin Tayvan doları (12 bin 441 TL) verileceğini söyledi. Lin ayrıca, paranın nakit şeklinde değil, kartla verileceğini de sözlerine ekledi. Tahminlere göre para desteğinden 90 bin grubun yararlanabileceği düşünülüyor. Covid-19 salgınından önce Tayvan’a yılda yaklaşık 11 milyon turist geliyordu.