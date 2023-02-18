Taylandlı arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarına katılan Tayland ekibi, çalışmalarını tamamlayıp ardından döndükleri ülkelerinde Başbakan Prayut Chan-o-cha ve Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Serap Aksoy tarafından karşılandı.

Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalarını bitiren yabancı ekipler, ülkelerine dönüyor. Dün akşam saatlerinde Adana Havalimanında Türk vatandaşları tarafından alkışlarla uğurlanan, 42 personel ve 2 köpekten oluşan Taylandlı arama kurtarma ekibi, bugün sabah saatlerinde başkent Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanında Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ve Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Serap Aksoy tarafından karşılandı.

"Türkiye’de yaşanan afetten dolayı çok üzgünüz"

Karşılama töreninde kurtarma ekibine madalya dağıtan Başbakan Chan-o-cha yaptığı basın açıklamasında, "Tayland halkı ve hükümeti olarak Türkiye’de yaşanan afetten dolayı çok üzgünüz. Böylesine yıkıcı bir felakette Türkiye’nin yanında olan tüm ülkelerin kuruluşlarına ve Tayland’dan giden 42 kişilik arama kurtarma ekibine minnettarız" ifadelerini kullandı. Başbakan Chan-o-cha ayrıca 9 Şubat’tan bu yana Tayland hükümeti olarak Afet Önleme ve Azaltma Departmanı, Tıbbi Hizmetler Departmanı, Bangkok Afet Önleme ve Azaltma Ofisi, Tayland Mühendislik Enstitüsü Çevre ve Toplum Örgütü Kraliyet Patronajı gibi çeşitli kurumların ortak yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’deki depremzedelere yardım etme çabası içinde olduklarını ve çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Tayland Kraliyet ailesinin özel talimatı ile Türkiye’ye yardım götüren kraliyet uçağı, dönüş yolculuğunda depremlerden etkilenen 36 Tayland vatandaşını ülkelerine getirdi.