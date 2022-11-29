Tayland’da Maymun Festivali düzenlendi

Tayland’ın Lopburi şehirnde Maymun Festival düzenlendi.

Tayland’ın maymun şehri olarak da bilinen Lopburi’de geçtiğimiz hafta sonu Maymun Festivali veya Maymun Ziyafeti Festivali olarak adlandırılan yerel bir etkinlik düzenlendi. Ziyaretçiler gelenek gereği maymunlara çeşitli meyve ve sebzeler ikram etti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen organizasyona alışık olan maymunlar ziyafetin tadını çıkarırken, organizasyona şehrin merkezinde yaşayan maymunların yanı sıra ormanlardan yaşayan ve sayıları yaklaşık 4 bin civarı olduğu tahmin edilen makak türü maymunlar da, festival günü şehir merkezine akın etti.

Tayland’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Lopburi şehri, çok sayıda tarihi tapınak ve zengin doğal kaynakları ile maymunlar için eşsiz bir yaşam alanı oluşturuyor.

Pandemi döneminde bölgeye gelen turist sayısındaki azalma ve kontrolsüz çoğalma sebeplerinden dolayı zaman zaman yemek bulmak için sürü halinde şehir merkezine inen ve yağma yapan maymunlar, Lopburi şehrinin yerel halkı tarafından pek sıcak karşılanmasa da festivale katılan ziyaretçilerin maymunlarla keyifli vakit geçirdikleri görüldü.